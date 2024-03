Nada de motor 1.0: cinco carros usados potentes que custam e bebem pouco

Uma das melhores versões de todos os tempos é a Sporting com motor 1.3 da família Firefly, disponível nos modelos 2017 e 2018.

Esse motor tem concepção simples, com quatro cilindros e oito válvulas, sem uso de turbo nem de injeção direta.

Apesar disso, seus 109 cv entregam ótimo desempenho, com velocidade máxima de 177 km/h e menos de 10 segundos para atingir os 100 km/h.

Também faz bonito no consumo: com álcool, faz entre 9,3 e 11 km/l e, com gasolina, entre 13 e 15 km/l.

A tabela do modelo 2017 é R$ 50,1 mil, e do modelo 2017 é R$ 54,6 mil, sempre com o câmbio manual de cinco marchas. Até existe a opção desse motor com o câmbio automatizado de uma embreagem, mas eu não recomendo.

2 - Toyota Etios 1.3

Toyota Etios Imagem: Felipe Carvalho/Caçador de Carros

O Etios é outro carro que saiu de linha há pouco tempo, mas deixou sua marca de robustez e eficiência.