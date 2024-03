Cinco coisas irritantes nos carros atuais que montadoras precisam corrigir

Quem aqui se lembra de calibrar o estepe?

Tenho certeza que poucos fazem isso, pois percebo, em muitos carros usados que avalio, o estepe com pouca pressão. Nem é preciso falar da a importância de tê-lo bem calibrado - caso contrário, será inútil no momento em que for precisar do pneu sobressalente.

Tem outro problema: às vezes, você até pode se lembrar de calibrar o estepe, mas basta olhar para ele, preso no assoalho do porta-malas, virado para baixo, para desistir da tarefa.

Não consigo entender o motivo de muitos fabricantes montarem os estepes para baixo. Seria bem mais prático se eles sempre estivessem com a válvula voltada para cima, algo que evitaria que ficassem tanto tempo sem ser calibrados.

