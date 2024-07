Mais km por recarga: Inmetro divulga os carros elétricos mais eficientes

Cada vez mais presentes nas ruas, os modelos elétricos apresentam uma boa alternativa para a locomoção urbana. É isso que mostra uma nova lista divulgada pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) sobre o consumo dos veículos deste tipo comercializados no mercado brasileiro em 2024. Destacamos aqui o top 10 mais econômico.

Estão na lista modelos com o menor consumo energético destacado pelo instituto, considerando a versão mais eficiente de cada um. No caso de empates nos valores, ambos carros entram na lista - o que significa que há a presença de mais do que dez veículos.

Como é feita a avaliação de consumo do Inmetro

O PBE mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/le (quilômetro por litro elétrico) dos modelos comercializados aqui

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de "A", para os modelos mais eficientes, até "E", para os menos eficientes.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.