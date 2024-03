Ditadura das telas: por que os carros vão trazer de volta os botões físicos

Na outra ponta, o elétrico MG Marvel R exigiu 44,6 s e rodou 1.372 m, tudo por causa de sua enorme e complexa central multimídia vertical. Foi bem mais do que os 928 m e 30,4 s do penúltimo colocado, o BMW iX, SUV elétrico com um belo pacote eletrônico, porém, muito complexo, de acordo com a publicação.

A fundação para a segurança do tráfego da AAA (American Automobile Association, ou Associação Americana do Automóvel) afirmou que a distração na operação das telas touchscreen pode gerar até 40 segundos de desatenção.

Na mesma direção, um estudo da NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, ou Administração Nacional de Segurança do Tráfego em Rodovias), autoridade norte-americana de segurança viária, recomendou aos fabricantes que um motorista deveria completar qualquer função de touchscreen em menos de dois segundos, sendo que 12 segundos seria o tempo máximo permitido. Curiosamente, a recomendação foi em 2013, ou seja, tempo suficiente para as montadoras agirem.

