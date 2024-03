Novo golpe do diesel: por que caminhoneiros estão fraudando o próprio motor

Para inibir essa ação dos maus caminhoneiros, a PRF realiza abordagens diariamente, com possibilidade de efetivação de testes no veículo. Quem detalha esse tipo de operação é o agente da PRF Tércio Baggio, lotado em Campo Grande (MS).

Como a fraude é descoberta

Para a aferição da irregularidade, o agente explica que são realizados testes de qualidade para o Arla e o diesel abastecido, averiguação do funcionamento do catalisador, inspeção das flanges do sistema de escape, aferição da luz LIM (luz indicadora de mau funcionamento) do painel do caminhão, verificação da presença ou ausência de fusíveis do sistema ou a adulteração eletrônica com a utilização de emuladores.

Em algumas situações, a PRF utiliza um scanner de diagnóstico dos módulos do veículo, o mesmo utilizado por oficinas mecânicas.

"Cada modelo de caminhão aceita modificações diferentes, por isso é necessário averiguar tudo. É uma tarefa trabalhosa, mas vamos atrás de sinais. Há casos nos quais a modificação é mais grosseira, enquanto em outros, não. Se as alterações danificaram o sistema Arla, chega a custar mais de R$ 15 mil para arrumar. E as despesas ficam ainda maiores com a apreensão do veículo. Temos casos de caminhões que há seis meses ainda não foram liberados pela Justiça, e o custo apenas com pátio já passou dos R$ 20 mil", conta o agente.

Segundo Baggio, durante as apreensões, nota-se que, geralmente, os veículos que receberam as modificações ilegais são de transportadoras com menor porte.