Ferrari Roma Spider é lançada ao Brasil por quase R$ 4 mi; veja detalhes

O retorno da capota de lona

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A Roma Spider traz de volta à linha Ferrari o teto flexível de lona em um carro com motor dianteiro depois de quase 55 anos. Essa solução foi vista pela última vez na montadora no 365 GTS4, modelo de 1969.

Mundialmente, são quatro possibilidades de cor para o teto. Os exemplares expostos durante o lançamento, no showroom da Ferrari na zona sul de São Paulo, tinham duas diferentes. Um modelo era branco com capota cinza e outro, vermelho com teto preto.

A capota leva 13,5 segundos para abrir eletricamente, por meio de botão no console central inclinado do carro. Isso pode ser feito com a Roma Spider rodando a até 60 km/h.

Para recebê-lo, foram feitas algumas modificações. O chassi é da versão fechada da Roma (um cupê Gran Turismo 2+2, configuração de ocupantes que foi mantida na versão de teto retrátil). A dianteira, também.