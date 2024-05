Novo SUV 'acessível' da Volvo chega para ser o carro de luxo mais vendido

A parte dianteira tem dois porta-objetos. Um está no console central, e esconde as duas entradas USB. O outro fica sob o apoio de braço central. É retrátil e pode se transformar também em um porta-copos.

Espaço e design

Imagem: Rafaela Borges/UOL

No banco de trás, há outro porta-objetos modular e mais duas entradas USB (do tipo C, como as da frente). Mas os passageiros não têm direito à saída de ar exclusiva. Um dos meus parceiros de test-drive, que viajou nessa parte do carro, contou que sentiu calor durante o trajeto - de cerca de 200 km, entre São Paulo e Campos do Jordão.

O carro tem 2,65 metros de entre-eixos, mas o espaço atrás não é dos mais amplos - apesar do assoalho quase plano, que facilita a acomodação de uma pessoa no meio do banco. Passageiros mais altos podem ficar com as pernas tocando o banco dianteiro, dependendo da estatura dos ocupantes da frente.

O porta-malas, por sua vez, tem 318 litros. Mas, como é fundo, permite a acomodação de mais bagagem do que o estimado pela baixa capacidade. Há ainda um segundo compartimento na frente, no qual dá para acomodar uma mochila.