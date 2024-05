Como a Volvo pretende superar BMW no mercado brasileiro de carros de luxo

Diferentemente do que vem ocorrendo com outras montadoras pelo mundo, a sueca continua firme no propósito de ter uma linha 100% elétrica até a próxima década. Tanto que, nos próximos lançamentos, não haverá mais versões a combustão, nem mesmo híbridas.

No segundo semestre, chega ao Brasil o EX90, que é a nova geração do XC90 só com versões elétricas. Porém, o atual SUV híbrido continuará sendo vendido, sem previsão de sair de linha.

O mesmo processo ocorrerá com a nova geração do XC60, que será chamada de EX60 e também só terá configurações elétricas. A Volvo manterá o SUV híbrido no Brasil. O novo carro será apresentado em 2025, e chegará ao mercado nacional entre o fim do próximo ano e o início do seguinte, como modelo 2026.

Mas, ainda em 2024, a Volvo vai mudar o nome de alguns de seus carros no Brasil, seguindo o novo padrão adotado mundialmente - e que deve facilitar a posicionamento quando as diferentes gerações passarem a conviver no mercado. Todos os elétricos passarão a ser "EX" ou "EC", sendo que a segunda letra identifica o tipo de carroceria - SUV ou SUV cupê.

O XC40, que no Brasil só tem versões elétricas - lá fora, há híbridos -, passará a ser EX40. O SUV cupê C40 será chamado de EC40. Isso ocorrerá na mudança da linha 2024 para a 2025, na virada do semestre.

