VW ID.Buzz: três utilidades da velha Kombi que a nova elétrica não tem

As verdadeiras utilidades

Mas é claro que isso é uma brincadeira pois, na realidade, ninguém nem está pensando em pagar R$ 13 mil de locação para fazer carreto, transporte de frutas ou vender caldo de cana. Para esses fins, a Velha Kombi ainda continua forte na batalha, mesmo fora de linha há mais de dez anos. E há outras opções mais econômicas e com melhor aptidão.

A nova Kombi é chique. É um exemplar do transporte do futuro. Uma função muito legal para esse produto é o transporte executivo. São apenas cinco lugares, mas com muito espaço e facilidades como entradas USB e mesinhas estilo avião.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

E, como o teto é alto e o comprimento, comprido, ela pode acomodar objetos como pranchas de surfs, bikes e até barracas de camping. Mas cuidado com a aventura, hein. Certifique-se de que o local não seja tão distante de um carregador para carros elétricos.

A ID. Buzz tem dirigibilidade mais parecida com de carros de passeio do que de vans. Não, não há folga na direção. E, mesmo sem capô, ela tem uma grande distância entre as colunas A e B, preenchida por um painel comprido. Motorista e passageiro da frente não ficam de cara com o chão, e a segurança é um ponto alto.