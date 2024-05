De BMW a Porsche: veja os 10 carros de luxo mais vendidos do Brasil em 2024

Com quatro meses do ano completos e o mercado geral em ascensão (com crescimento de quase 18% ante 2023), como estão as vendas no segmento de carros de luxo? Olhando para o quadrimestre, a BMW continua na liderança, com 4.579 emplacamentos, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Repetindo a história do ano passado, a marca alemã tem ampla vantagem ante as demais. A segunda colocada é a Volvo, com 2.045 emplacamentos, seguida pela Audi, com 1.868, e a Porsche, que vem quase em um empate técnico com a terceira (tem 1.806 unidades vendidas).

Outro fato que chama a atenção é a recuperação da Mercedes-Benz. Além de ter ultrapassado a Land Rover, a montadora soma 1.793 unidades vendidas este ano. Ou seja: está bem próxima de Audi e Porsche e tem chances de entrar na briga pelo primeiro lugar.