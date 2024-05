Johnny Wactor, de 'General Hospital', morre aos 37 em assalto nos EUA

Johnny chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A publicação informou que as autoridades ainda não divulgaram características dos suspeitos.

Carreira

Johnny começou sua carreira de ator em 2007 no famoso programa do canal Lifetime 'Army Wives', interpretando vários papéis. O currículo do artista ainda inclui atuações em 'Westworld', 'The OA', 'NCIS', 'Station 19', 'Mentes Criminosas' e 'Hollywood Girl'.

Muitos dos fãs de Johnny o lembrarão por seu tempo em 'General Hospital', em que interpretou Brando Corbin - casado com a viciada em drogas Sasha Corbin. Ele desempenhou esse papel de 2020 até seu personagem ser tirado do programa em 2022.