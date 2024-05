BYD Dolphin Mini: 3 polêmicas do carro elétrico mais vendido do Brasil

Só que nem tudo é festa para o novo carro, que em outros mercados se chama Seagull - no Brasil, a BYD quis aproveitar o sucesso do Dolphin no batismo de seu modelo mais compacto. Para quem estava acostumado com a qualidade dos demais produtos da marca, algumas coisas do Dolphin Mini geraram muitas críticas.

Ele é, sim, um produto trazido para concorrer com hatches compactos. Não os de entrada, como Mobi, Kwid e C3, e sim com os que têm um pouco mais de sofisticação, a exemplo de Polo, Onix e HB20. Porém, tem uma versão apenas. Por isso, briga com as opções topo de linha desses produtos que, pelos preços (semelhantes aos do Dolphin Mini), de populares não têm nada.

Confira quais são os pontos polêmicos do Dolphin Mini. E também se eles são válidos, ou pura implicância de quem tinha o Dolphin como régua de qualidade.

1 - Limpadores de para-brisa

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O Dolphin Mini tem apenas um limpador de para-brisa dianteiro. Em redes sociais, muitos consumidores reclamaram dessa característica, atribuindo-a a corte de custos. Mas, na verdade, esse não é o caso.