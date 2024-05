Liderança do Polo está a um passo do fim; Corolla Cross supera Compass

O ano de 2024 está sendo até agora da Volkswagen, que conquistou a liderança de vendas, com o Polo. Além disso, também alcançou o primeiro lugar no segmento mais importante do Brasil, o de SUVs, com o T-Cross. Mas, em maio, as coisas não estão correndo tão bem para a montadora alemã.

Encerrada a primeira metade de maio, o Polo aparece em boa desvantagem ante a Strada. A picape da Fiat liderou as vendas no período, com 6.028 emplacamentos (entre os dias 1º e 16 deste mês). O hatch está mil de unidades atrás, com 5.017 exemplares vendidos.

Ainda há quase metade do mês para o Polo ultrapassar a Strada, retomar o primeiro lugar e garantir sua liderança no acumulado do ano. Mas é inegável que, ao menos em maio, o modelo da VW está a um passo de perder o posto, pois a picape já garantiu vantagem.