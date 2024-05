Mais potente e confortável, S10 2025 ganha argumentos contra nova Ranger

A Chevrolet S10 passou sufoco com a chegada da nova Ranger. Tradicional vice-líder do segmento de picapes médias feitas sobre chassi, ela foi a mais afetada no segundo semestre do ano passado, após o lançamento da renovada Ford. Mas o produto correu atrás do prejuízo e descontou um pouco a defasagem para tentar defender sua posição.

A nova S10 está chegando às concessionárias do Brasil. A atualização não foi tão profunda quanto a da Ranger, que passou a ser a referência de conforto, dirigibilidade e tecnologia da categoria. Porém, as mudanças foram mais abrangentes que as esperadas. A linha 2025 da picape da Chevrolet não é só um simplório facelift.

Atualizações estéticas a S10 2025 teve sim. Mas houve também muitas mudanças na plataformas, contemplando itens como suspensão, direção e chassi. Além disso, a Chevrolet atualizou motor e câmbio, conseguindo aproximar a capacidade de acelerar de sua picape da entregue pela Ranger.