Com falha resolvida, Jeep Commander vai dificultar a vida da concorrência

É, no entanto, a solução para quem dava preferência aos concorrentes porque estes têm desempenho muito superior. Afinal, o que são os 185 cv ou 170 cv das versões do Jeep disponíveis até então ante os 393 cv do Haval?

Comparativo de preços

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O Commander com o propulsor Hurricane custa R$ 308.290 na versão Overland e R$ 321.290 na Blackhawk. Esqueça esses preços, no entanto. Quem conhece a Jeep sabe que no mercado há sempre bons descontos, especialmente para quem compra com CNPJ - e os abatimentos para essa modalidade serão mantidos, de acordo com a montadora.

Assim, no CNPJ dá para levar o carro para casa com bons descontos, que podem chegar a 10% - ou mesmo ultrapassar esse percentual. Nesse caso, os preços já caem para cerca de R$ 277 mil e R$ 289 mil, respectivamente.

No caso do Haval H6 PHEV (versões SUV e GT), as tabelas ficam entre R$ 279 mil e R$ 319 mil. A marca não trabalha com descontos. É o mesmo valor para todos, no Brasil inteiro. Já o Song Plus é mais barato.