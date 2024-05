Aston Martin Vantage: testamos na pista o repaginado superesportivo

O Vantage, por isso, tem de ser um produto que é o suprassumo da esportividade. E foi esse o objetivo da Aston Martin com a renovação do modelo, que ganhou atualizações no visual, no chassi, suspensão e, principalmente, no motor 4.0 V8 biturbo (da Mercedes-Benz). Este ficou 155 cv mais potente.

Imagem: Andy Morgan/Divulgação

Isso porque o reposicionamento da Aston Martin inclui um passo além na hierarquia da esportividade. Na visão da própria montadora, até então esta estava no mesmo patamar da Porsche. Mas, agora, o objetivo é ter também condições de competir com as duas fabricantes italianas de superesportivos.

No caso da Ferrari, a rival mais próxima é a Roma , que no Brasil custa R$ 3.600.000. Esta, apesar de ser também 2+2, é a máquina que mais se aproxima do Vantage em motor e desempenho. Na linha de carros à venda atualmente, com números semelhantes há ainda a Portofino M, que é conversível.

Enquanto isso, o 911 Turbo S parte de R$ 1.8000.000. Para o Brasil, o Vantage vem para se posicionar entre os dois, com preço inicial estimado em torno de R$ 2.6000.000. Começa a ser trazido ao País entre setembro e outubro pela importadora oficial, UK Motors.

Já foi publicada na coluna uma análise sobre concorrentes e descrição das mudanças do Aston Martin Vantage. Desta vez, o assunto principal é outro: como anda esse superesportivo na estrada e na pista.