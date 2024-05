Premiado em Cannes, 'Baby' traz novos amores e famílias possíveis no Brasil

Dirigido por Marcelo Caetano, "Baby", premiado na Semana da Crítica do Festival de Cannes e com o prêmio de "Ator Revelação" para Ricardo Teodoro, foi um dos destaques do cinema brasileiro nesta edição do evento. Mostra paralela que exibe filmes com linguagem e temática ousados e arrojados, a Semana tradicionalmente traz filmes que propões novas formas de olhar e contar histórias. "Baby" traz justamente o olhar de Caetano para a família e as tantas combinações não convencionais de pessoas que se amam, se cuidam e se protegem.

Na Trama, o jovem Wellington (João Pedro Mariano, o Baby do título) depois de passar dois anos na Fundação Casa, está em busca de sua família, que morava no centro de São Paulo. Mas seus pais se mudaram para o interior sem deixar o endereço ou qualquer notícia. Vagando pelo centro da cidade com sua velha turma de amigos, Baby conhece o garoto de programa Ronaldo (Teodoro). Desse encontro, surge uma relação que une desejo e amizade, mas que retrata os amores e as famílias que se formam em uma cidade que acolhe e que também é dura.

Baby encontra em Ronaldo o acolhimento que não tem da família, religiosa e conservadora (o pai é um ex-policial que não aceita o fato do filho ser homossexual). No entanto, também encontra desejo e uma dinâmica de certa autoridade. Mais velho, mais experiente, Ronaldo funciona como uma figura também protetora, quase paterna em momentos de vulnerabilidade. É na família do companheiro, que tem um filho adolescente que mora com a mãe (Ana Flavia Cavalcanti) e a esposa da mãe (Bruna Linzmeyer), que Baby também encontra uma espécie de família.