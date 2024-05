Ex de Militão expõe briga sobre pensão e alfineta luxos: 'E sua filha?'

A influenciadora ainda questionou os luxos do jogador de futebol: "Eu não sou uma pessoa alienada, sei que seis salários mínimos é sim um valor bom. Muitas mães criam seus filhos com um salário mínimo. Sei que posso criar a Cecília com esse valor. Mas quando a gente fala de padrão de vida, sei que isso não é o justo para ela."

Ele [Militão] gasta muito mais do que R$ 8 mil em um look. Também adoro roupa de grife, mas aqui no Brasil, as coisas que preciso comprar para a Cecília não cabem nesse valor. Ela também merece vestir marca boa, usar um sapatinho legal. Por que ela não merece usufruir desse estilo de vida, se é para manter o mesmo padrão de vida dos pais? E sua filha? Quem dá esse padrão para a Cecília sou eu. Karoline

Karoline e Militão estão mais uma vez em uma disputa judicial que se tornou pública. Recentemente, a influenciadora proibiu que Cecília compareça à final da Champions League, no próximo dia 1º de junho — da qual o jogador participará. A informação é de Lucas Pasin, colunista de Splash. O motivo, segundo Pasin, é o fato de a família estar sem uma babá de confiança.

Militão entrou com uma liminar de urgência pedindo que a filha possa viajar acompanhada dos avós paternos, e a Justiça deferiu o pedido. A influenciadora pode indicar uma outra pessoa de sua confiança para viajar junto.

Na mesma ação, o jogador pede que a Justiça impeça Karoline de se mudar para o Rio de Janeiro. Militão diz que a influenciadora pretende alterar a residência e rotina da filha "em função do seu novo e prematuro relacionamento amoroso". Karoline namora Léo Pereira, 28, jogador do Flamengo, que vive no Rio.