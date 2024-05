Brasil inverte a lógica dos EUA quando o assunto é picape grande

Já as picapes RAM ocupam a sétima posição do ranking de vendas em 2024. Aqui já são somados todos os modelos - 1500, 3500, etc. Claro que lá essas picapes têm também opções variadas de catálogos, com diferentes motores e cabines. Aqui, as marcas trazem apenas as topo de linha.

No primeiro trimestre de 2024, o mercado americano comprou 152.943 unidades da Série F. Da Silverado, foram vendidos 127.563 exemplares. As picapes RAM somaram 89.417 emplacamentos.

E no Brasil?

Mas, e no Brasil? Como está o mercado de picapes grandes no primeiro ano cheio de vendas de F-150 e Silverado? Aqui, a ordem das mais vendidas é completamente diferente da registrada nos Estados Unidos.

Se fosse para seguir a mesma lógica americana, as picapes grandes da RAM seriam líderes disparadas. Somando os emplacamentos de 1500, 2500, 3500 e Classic, são 1.945 exemplares de janeiro a abril deste ano.

Porém, a lógica aqui é diferente, pois há apenas uma versão de carroceria e motor para cada uma. O que muda é que algumas têm mais de uma opção de acabamento. Assim, é mais correto comparar os números por modelo.