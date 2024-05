Flamengo tem de vencer rival que só ganhou um de quinze jogos no Brasil

Apesar daquele empate, o retrospecto do time boliviano no Brasil é péssimo. Em quinze jogos por Libertadores, treze derrotas, a última delas para o Internacional, nas quartas de final do ano passado, no Beira Rio, com dois gols de Enner Valencia. Na mesma temporada, na fase de grupos, avançou em segundo lugar, mas perdeu por 4 x 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque.

No sorteio dos grupos da Libertadores, Patito Rodriguez comemorou ao ver o nome do Flamengo. Queria jogar no Maracanã. Bruno Sávio participou ao vivo do De Primeira, na terça-feira. Foi o melhor jogador em campo em La Paz, com um gol e um passe decisivo na vitória do Bolívar por 2 x 1. Mas não tem ilusão de jogo fácil para os bolivianos.

O empate entre Millonarios e Palestino torna menos dramática a situação do Flamengo, que precisaria vencer e estaria eliminado com empate se o time chileno ganhasse na Colômbia. Com a pontuação como está, uma vitória permitirá ao rubro-negro disputar a primeira colocação do grupo na última rodada. Neste momento, o Fla depende apenas de seus resultados para se classificar. Se vencer as duas partidas, estará nas oitavas de final.