Cássio reforça desejo de sair do Corinthians e tem acerto com Cruzeiro

Cássio vai mesmo deixar o Corinthians para rumar ao Cruzeiro. Depois de um longo processo de conversas nos bastidores, o goleiro reforçou nas últimas horas o desejo de sair e, agora, trabalha para acertar a rescisão de contrato.

Com uma proposta em mãos para reforçar a Raposa, num contrato válido por três anos, o camisa 12 recusou todas as investidas para renovar com o Timão, com quem tem vínculo até dezembro deste ano. Avaliou positivamente as ofertas, mas ainda assim optou pelo adeus

Dentro do Corinthians, jogadores, dirigentes e membros da comissão técnica do português António Oliveira já foram comunicados da decisão do ídolo alvinegro.