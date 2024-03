O que a nova Fiat Titano tem de melhor e pior para encarar difícil missão

A confiabilidade, acima de tudo, é ainda mais importante para o nicho em que a Fiat decidiu atuar com a Titano. Aqui, nada de concorrer com Ranger Limited, Hilux SRX ou S10 High Country, as versões topo de linha desses produtos. A novata veio para enfrentar as configurações de entrada.

Por que isso é mais difícil? No topo, há uma pegada de estilo de vida também. O uso no trabalho é menos importante. Na base ocorre o contrário. Com poucas exceções, a necessidade profissional é a principal razão de compra.

Então, entre as opções de entrada, não quebrar e não dar manutenção é mais importante para o cliente. Aqui, na base, a poderosa Hilux, apoiada nesses alicerces, tem ainda mais força. Com a nova Ranger, a Ford optou pelo caminho contrário ao da Titano: o topo. As versões mais caras ganharam prioridade, e foram mais promovidas.

Deu certo. A renovada Ranger, lançada no ano passado, conseguiu ganhar espaço. No topo, é muito mais fácil tirar vendas da Hilux, que já está um pouco defasada. Mas a Fiat acabou escolhendo uma missão que terá uma trajetória mais marcada por dificuldades. Por quê?

Por que não? A montadora italiana faz parte do grupo automotivo com maior participação de mercado no Brasil, a Stellantis. Empresa que tem as grandalhonas da RAM, mas também uma média feita sobre chassi na gama - a Landtrek, da Peugeot. O produto estava pronto, e precisou receber apenas atualizações para adequação ao estilo Fiat e ao mercado brasileiro.

Com um produto pronto, que não precisou de desenvolvimento do zero, uma grande carteira de clientes de picapes - mesmo que não da categoria de médias feitas sobre chassi - e uma rede de concessionárias de cobertura nacional, com 520 autorizadas, não havia mesmo motivo para a Fiat deixar de expandir sua presença nesse universo. Mas não havia possibilidade, com um produto baseado na Landtrek, de dar foco à briga com as versões de topo.