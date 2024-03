Adeus, Sandero: nova Renault terá rival do Compass e elétrico sem imposto

A plataforma RGMP está preparada para dar origem a produtos híbridos, e a montadora francesa já trabalha no seu - combinando motor elétrico com propulsor flex.

Por falar em eletrificação, o Kwid é outro importante tópico de debate do bate-papo com Gondo. A versão elétrica do produto, que é produzida na China, teve seu preço reduzido a cerca de R$ 100 mil antes da chegada do Dolphin Mini, da BYD.

O executivo explica como ficará a tabela do Kwid elétrico. Conta também por que a retomada da cobrança do imposto de importação para veículos elétricos importados não impactou - nem vai impactar - o valor do modelo, devido à cota de Kwid a baterias sem incidência do tributo à qual a Renault tem direito.

Outro tema importante foi o futuro dos carros da gama atual, como Oroch e Duster. Gondo falou, ainda, sobre um tipo de produto que não tem nenhuma perspectiva no horizonte da marca francesa: o sedã. Confira o vídeo acima.

