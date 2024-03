Mustang do Tik Tok é bom em tudo, mas sem a personalidade que o nome exige

De volta ao Mach-E, temos um modelo que nasceu para ser a leitura do Mustang para os novos tempos. Tanto que traz desenho de grade, faróis e lanternas inspirados nos do icônico muscle car. Por falar nisso, ele também tem "músculos" - vincos pronunciados que garantem uma aparência atlética e fazem parte do DNA deste Ford.

Então temos um carro com ótimo desempenho, preço mais baixo, visual de linhas típicas do Mustang e algo mais: o Mach-E é bom de curvas. E olha só: historicamente, essa aptidão nunca foi o forte do Mustang original. Mas, na atual geração, esta do Mach 1, as coisas mudaram, e o modelo também passou a se destacar pela estabilidade.

Só que as semelhanças param aí: uma análise da essência dos dois carros mostra que, apesar do mesmo nome, eles têm apenas um parentesco distante. Isso porque o Mach-E, na verdade, é o anti-Mach 1 (e demais versões do cupê).

O produto elétrico vai contra tudo o que o Mustang representa. Ainda assim, surgiu como um instrumento para levar a herança do original para as novas gerações. Mas, diante dessa realidade, eu me pergunto: será que para o Enzo, Helena, Maria Eduarda, Olivia e Miguel - nomes comuns das crianças no Brasil atualmente - Mustang será o carro que está nas fotos desta página, e não o bom e velho queimador de gasolina?

Entendendo o Mach-E