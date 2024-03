HB20 e Onix se dão mal e fevereiro tem surpresas entre carros mais vendidos

Considerando todo o segmento de picapes, a Strada liderou, com a Saveiro no segundo lugar (4.127), a Hilux no terceiro (3.995) e a Toro no quarto (3.044).

A Rampage conquistou um bom quinto lugar, com 2.181 unidades vendidas. A S10 é sexta e a Ranger, sétima. A lista das dez mais emplacadas tem a Montana no oitavo lugar, a Oroch no nono e a Frontier no décimo.

Os dez veículos mais vendidos em fevereiro

1° Fiat Strada - 8.568 unidades

2° Volkswagen Polo - 8.063

3° Fiat Argo - 6.507

4° Fiat Mobi - 6.228

5° Renault Kwid - 6.017

6° Hyundai HB20 - 5.287

7° Hyundai Creta - 4.385

8° Chevrolet Onix - 4.299

9° Volkswagen Saveiro - 4.127

10° Jeep Compass - 4.074

Fonte: Jato Dynamics