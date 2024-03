Novo Evoque é R$ 117 mil mais caro do que o líder BMW X1; SUV vale a pena?

É na cabine que está a principal vantagem do Evoque. O acabamento do X1 é bom. O do Range Rover segue o padrão de outros modelos da marca: é luxuoso. A textura e qualidade dos materiais é superior a de qualquer outro carro da categoria.

Até o cheiro da cabine se destaca, com uso de couro de dois tons. Esse material, inclusive, está até no revestimento dos painéis. Uma das novidades da linha 2024 é o interior mais "clean". Ganhou multimídia com tela de 11,4" que concentra agora todas as funções do carro.

Com isso, o console ficou limpo, apenas com a alavanca do câmbio, dando aparência ainda mais sofisticada ao produto. O painel de instrumentos digital também é novo no Evoque - como o multimídia, está alinhado agora ao de outros produtos JLR.

Para quem procura luxo na cabine, os modelos da linha Range Rover vêm se destacando em qualquer categoria. A marca investe forte na sofisticação, e nesse quesito oferece produtos superiores até mesmo aos Mercedes-Benz, que historicamente são associados ao requinte.

O Evoque acomoda um pouco melhor três passageiros atrás do que o X1. Ambos têm túnel central alto, algo que vai atrapalhar a vida do ocupante do meio. No BMW, porém, isso é pior, pois o console com a saída de ar-condicionado é mais pronunciado.

Mas o que faz mesmo a diferença a favor do Range Rover é a largura extra. Quanto à acomodação da bagagem no porta-malas, ambos deixam a desejar - levam duas malas médias (23 kg) e duas pequenas (15 kg) com mais aperto que em alguns SUVs compactos.