Luxo e tecnologia

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O 911 é um esportivo de acabamento primoroso. Usa couro, alumínio, tecidos de alta qualidade e há inúmeras possibilidades de configuração para o interior. O painel de instrumentos é digital, mas tem um elemento analógico: o conta-giros - que fica no centro, como é tradição na Porsche.

E quem quiser pode equipar o esportivo com inúmeras tecnologias. O assistente de estacionamento, por exemplo, traz câmeras "360 graus" com alertas e imagens de objetos ao redor do carro, mesmo no trânsito. Custa R$ 7.919.

O Night Vision (permite ver imagens mais nítidas durante a noite) sai por R$ 17.839. Park Assist ativo? R$ 20.160. Há até ACC (R$ 13.016) e assistente de mudança de faixa (R$ 6.280). Porém, de acordo com a Porsche, a essas duas últimas tecnologias praticamente nenhum cliente adere. Afinal, quem compra um 911 Turbo S Cabriolet não quer ajuda, não. Quer mesmo é pilotar.

