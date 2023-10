A verdade é que um Porsche zero-km nunca custa aquele preço inicial que você vê no configurador da montadora - e todo aficionado por automóvel gosta de brincar no sistema, né? Isso pode até ocorrer, eventualmente, quando falamos de algumas versões de SUVs.

Personalizar é o que todos querem

Mas, no universo dos esportivos? É praticamente impossível, de acordo com a Porsche. Quem compra um modelo como 911 quer dar sua cara ao produto. É mais do que se apegar apenas a opcionais de tecnologia. O cliente quer escolher a aparência de seu carro, optando por rodas e bancos específicos - e itens de performance, quando há essa possibilidade.

Por isso, o ticket médio dos modelos acaba ficando muito mais elevado que o preço inicial de tabela. A Porsche até citou um exemplo curioso: o 911 GT3 RS. Este é hoje o mais caro da montadora à venda no mercado nacional, por R$ 1.920.000.

Mas ele é um dos que tem, percentualmente, menos aumento no ticket médio. Isso porque já vem em um pacote bem fechado, com poucas opções de personalização. No lançamento, a marca estimou que a média do modelo fique em torno de R$ 2,1 milhões, cerca de 9.4% a mais.

Para comparação, há alguns meses testei um Taycan GTS de R$ 860 mil. Com os itens extras que ele trazia, deixando-o mais próximo das configurações escolhidas pelos clientes, ia a R$ 1,1 milhão - quase 28% a mais.