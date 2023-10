Roubos e furtos de SUVs sobem 37% em SP; conheça os preferidos dos ladrões

Do UOL, em São Paulo (SP)

Responsáveis por cerca de 45% dos emplacamentos de automóveis no Brasil em 2023, os SUVs são o sonho de consumo de muita gente.

Tamanha popularidade também faz com que os utilitários esportivos sejam mais visados por criminosos, especialmente para abastecer desmanches ilegais.

O número de ocorrências de roubos e furtos de utilitários esportivos aumentou 37% nos primeiros oito meses de 2023 na Região Metropolitana de São Paulo e na capital, na comparação com igual período de 2022.

É o que aponta levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, obtido com exclusivivade pelo UOL Carros e que tem como base o balanço mais recente desses crimes publicado no site da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Governo de São Paulo).

O que aconteceu?

Segundo o estudo, de janeiro a agosto deste ano foram registrados 5.950 casos de roubos e furtos de SUVs na capital paulista e na Região Metropolitana

No mesmo período de 2022, foram 4.345 ocorrências do tipo

Do total de casos de roubos e furtos na Região Metropolitana registrados de janeiro a agosto de 2023, 65% (3.887) aconteceram na capital

Considerando apenas a cidade de São Paulo, nos primeiros oito meses deste ano houve aumento de 44% nos casos na comparação com igual período de 2022

Roubos e furtos do Jeep Compass subiram 140%

Em 2023, o SUV mais visado pelos ladrões é o Jeep Renegade, que acumula 633 casos de furto ou roubo - alta de 95% ante 2022

Em segundo lugar está o Jeep Compass, que teve 612 ocorrências do tipo - elevação de 140% na comparação com os primeiros oito meses do ano passado.

O Ford EcoSport ocupa a terceira posição do ranking, com 569 casos de roubos e furtos - alta de 58% na comparação com 2022

O Hyundai Creta é o quatro colocado, com 427 ocorrências (aumento de 5% ante o ano passado

Proporção entre roubos e furtos

De acordo com Fernando Correia, coordenador de operações da Ituran Brasil, na capital a proporção de furtos de SUVS subiu de 51,64% em 2022 para 56,83% em 2023

Vale destacar que o roubo é carcterizado pelo emprego de ameaça e/ou violência, o que não acontece no caso do furto

Na cidade de São Paulo, os bairros com maior inciência de roubos e furtos de SUVs nos primeiros oito meses de 2023 são Tatuapé (174 casos, alta de 235% ante 2022), Ipiranga (160 casos, alta de 62%), Água Rasa (130 casos, alta de 76%), Vila Prudente (116 casos, alta de 40%) e Vila Mariana (113 casos, aumento de 30%)

