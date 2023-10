O Yuan Plus será o primeiro SUV elétrico com produção local. Com porte de Jeep Compass, ele tem motor de 204 cv e 31,6 kgfm de torque. O visual é bonito por fora e por dentro e a autonomia das baterias chega na casa dos 294 km no ciclo do Inmetro. No carregamento rápido de 80 kW as baterias podem ir de 30-80% em 30 minutos.

No desempenho ele acelera de 0-100 km/h em 7,3 segundos e a velocidade máxima é limitada em 160 km/h. Os freios são ventilados na dianteira e sólidos na traseira.

O design do carro é moderno e combina elegância com linhas que sempre jogam o SUV para cima, dando impressão de ser mais robusto. No interior, tem teto solar panorâmico com antiesmagamento e a "famosa" tela giratória da BYD de 12,8 polegadas.

O console central é relativamente plano e a manopla de câmbio lembra um manete de um avião. Além disso, o interior conta com materiais de boa qualidade, tanto nos bancos como painéis.

Ainda não sabemos se a BYD vai fazer alguma mudança para a fabricação no Brasil, mas é provável que o modelo se mantenha no mesmo nível de acabamento e qualidade mas ganhe um facelift.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.