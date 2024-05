'Migué no hodômetro': como fugir de carros com quilometragem adulterada

Os pneus mostram muito como o carro foi usado.

Um jogo dura, em média, entre 40 mil km e 60 mil km. A variação é grande porque alguns motoristas cuidam bem deles, mantendo-os calibrados e alinhados, medidas que prolongam a vida útil dos pneus.

Também tem carros que gastam mais pneus do que outros por característica do projeto. Levando isso em conta, um automóvel com baixa quilometragem precisa estar com os mesmos pneus que saíram com ele da fábrica.

Para saber se é o primeiro jogo, basta ver a data do pneu, que vem identificada depois da sigla DOT - formada por quatro números, sendo os dois primeiros da semana e os dois últimos do ano em que foi fabricado.

Esse ano deve ser o mesmo da fabricação do carro. Se não for o primeiro jogo, os pneus devem estar em excelente estado, já que rodaram pouco. Eu já vi carros com supostos 30 mil km que estavam no segundo - ou, talvez, o terceiro - jogo de pneus, já bem gastos. Como isso seria possível?

Leve o carro a uma oficina

Se, ainda assim, a dúvida persistir, leve o carro a uma concessionária ou oficina especializada de sua confiança antes de fechar negócio.