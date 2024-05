Função oculta, 'pegar no tranco' e mais segredos do câmbio automático

Cada vez mais difundido no Brasil, o câmbio automático já equipa carros mais baratos e está presente em cerca de metade dos automóveis novos vendidos no país. Muitos dos compradores nunca dirigiram antes um automóvel do tipo e precisam se adaptar: são comuns os relatos de motoristas com esse perfil que pisam no pedal do freio como se fosse o da embreagem, apenas por força do hábito de trocar as marchas.

Para tirar dúvidas de quem está ingressando no mundo dos carros automáticos e mostrar algumas funções que até motoristas experientes desconhecem, confira as dicas a seguir.

1 - Carro automático pode 'pegar no tranco'