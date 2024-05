Fim do carro 'dos outros': veja o que pode mudar no exame para tirar CNH

O projeto tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e aguarda designação do relator.

Aluno é obrigado a realizar o exame em veículo da autoescola

A prova prática de direção é a última etapa que o aluno passa antes de conquistar a sua habilitação. De maneira geral, o aluno precisa de pelo menos 20 aulas com duração média de 50 minutos para, depois, poder agendar o seu exame.

Os veículos utilizados pertencem à autoescola e contam com identificação (a inscrição "AUTOESCOLA", que deve vir pintada na cor preta, em faixa de vinte centímetros de largura, de cor amarela ou branca). Inclusive, a falta dessas características caracteriza a infração prevista no artigo 237: "Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação", sujeita à multa e retenção do veículo para regularização.

No caso dos veículos destinados à obtenção da CNH na categoria B, devem ser utilizados veículos com câmbio mecânico, com no máximo oito anos de fabricação, equipados com duplo comando de freio e embreagem, além de retrovisor interno extra para uso do instrutor e examinador.

Ainda é importante ressaltar que, recentemente, um projeto de lei também começou a tramitar pelas casas legislativas com o intuito de inserir exame de noções teóricas de direção de automóvel dotado de câmbio automático para fins de obtenção da CNH. Trata-se do PL 3180/2023. A iniciativa parte do pressuposto de que carros automáticos estão cada vez mais comuns na sociedade, mas nada se aprende sobre sua direção nas autoescolas (nem mesmo em teoria).