No entanto, se essa atitude for recorrente, ou seja, se o condutor acabar reincidindo no cometimento de multas (e cada vez mais), sem dúvidas, essa atitude acabará modificando o seu perfil e histórico na seguradora, e ele passará a ser considerado um motorista de risco.

As multas têm esse peso porque, quanto mais um condutor comete infrações, maiores são as chances de ele acabar se envolvendo em acidentes. E as seguradoras sabem que, com isso, as chances de haver um sinistro são bem mais altas.

Logo, o valor da apólice será equivalente ao risco, pois, é claro, as empresas não querem sair no prejuízo. É por isso que motoristas que já se envolveram em sinistros, tendem a pagar mais do que os que nunca se envolveram.

Por outro lado, um motorista que não possui multa ou já recebeu uma no passado e não se envolveu em sinistros, é considerado bom condutor. A seguradora o vê como sendo de baixo risco, afinal, não possui acionamentos de seguros anteriores e nem algo que o desabilite. Nesse caso, ao ser solicitada uma cotação, é bem provável que o valor apresentado seja mais acessível.

Seguros costumam ser divididos em cobertura básica e adicional

De maneira geral, as seguradoras dividem os serviços oferecidos em 2 grupos: cobertura básica e cobertura adicional. A cobertura básica abrange os principais riscos aos quais os veículos estão expostos: cobertura contra incêndio, roubo ou furto; e também a cobertura compreensiva, que abrange a cobertura básica, incluindo casos de colisão.