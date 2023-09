Onda de calor: por que pneus do seu carro devem dar prejuízo quando esfriar

Segundo a NHTSA, agência governamental que cuida do trânsito nos Estados Unidos, rodar com pneus abaixo da pressão indicada é a causa número 1 dos problemas nos pneus, ainda assim, 27% dos carros e 32% das vans, caminhonetes e utilitários rodam com ao menos um pneu com calibragem abaixo do ideal.

E como as ruas brasileiras são esburacadas, vale dizer que quanto menos ar os pneus têm, mais vulneráveis as rodas ficam aos impactos. Logo, tornam-se mais suscetíveis a amassados.

Fique atento a algumas dicas

Sempre verifique o manual do fabricante, que indica a calibragem correta. Além disso, em alguns modelos, os valores estão indicados no próprio veículo - às vezes dentro da tampa do depósito de combustível, ou no batente da porta do motorista

Procure sempre calibrar antes de começar a viagem. Com isso, os pneus estarão o mais frios possíveis, o que ajuda a aumentar a precisão da leitura realizada pelo calibrador do posto e a garantir que o veículo nunca ficará abaixo da pressão recomendada

Se o carro estiver mais pesado do que o comum, consulte, novamente, o que diz o manual do fabricante sobre calibragem dos pneus com veículo carregado