O bom porta-malas para 440 litros de bagagens coloca o crossover como uma boa opção para o uso familiar.

O crossover elétrico se destaca também pela boa lista de itens de série, sendo equipado com ar-condicionado dual -zone com função automática e saída de ar traseira, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, regulagem automática de altura dos faróis, retrovisores externos elétricos com rebatimento automático e aquecimento, sensores crepuscular e de chuva, sensores de estacionamento frontal, traseiro, entre outros itens.

Renault Megane E-Tech tem motor elétrico com potência de 220 cv e torque de 30,6 kgfm Imagem: Rodolfo Buhrer/Renault/Divulgação

Na parte de segurança, o Renault Megane E-Tech vem equipado com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um entre os bancos dianteiros), alerta e frenagem de tráfego cruzado traseiro, alerta e intervenção de ponto cego, três posições com sistema Isofix, assistente de partida em rampa, alerta de colisão frontal e alerta de distância segura, alerta de saída segura dos ocupantes, alerta e assistente de permanência em faixa com aviso para ultrapassagens e retrovisor interno com câmera.

O crossover conta ainda com controle de velocidade adaptativo (ACC) com Stop&Go, controles eletrônicos de estabilidade e tração, detector de fadiga do motorista, freios com assistência ABS, frenagem automática de emergência para pedestres e ciclistas, monitoramento de pressão dos pneus, reconhecimento e placas de velocidade com alerta de excesso de velocidade, faróis em LED dinâmicos e adaptativos e farol alto inteligente com função neblina.