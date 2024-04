Dá para comprar carros 'completões' pagando o preço de modelos mais simples

Os mais procurados são bancos de couro, chave presencial, ar-condicionado automático ou dual zone, painel digital, rodas de liga leve, faróis de neblina, porta-malas com abertura automática, controle de velocidade de cruzeiro e teto solar. Inclusive, tenho muitos clientes que exigem alguns desses itens pensando somente na revenda, deixando claro que nem fazem uso deles.

