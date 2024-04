Não é golpe: veja 5 dicas para não desconfiarem do anúncio do seu carro

Muitas tentativas de golpes são feitas nos classificados de automóveis e, infelizmente, algumas delas são concretizadas.

É uma pena, mas realmente acontece com frequência. Tenho certeza, que você conhece alguém que tenha passado por isso.

Não por acaso, as pessoas têm receio de negociar carros usados. Boa parte delas prefere negociar sempre nas concessionárias, mesmo sabendo que financeiramente pode ser pior do que uma negociação direta com um comprador particular.