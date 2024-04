Perigos do ar-condicionado: como uso no carro pode ter vitimado casal em SP

Nos carros, o monóxido de carbono geralmente é gerado no motor e deve ser expelido com segurança pelo sistema de escape. Mas algum defeito pode acabar levando esse ar para dentro da cabine por meio do ar-condicionado. No caso do BWW 320i de Balneário Camboriú, a polícia identificou que houve uma modificação no sistema de escapamento para deixar o carro mais esportivo - ainda não sabemos se algo di tipo também foi feito no Hyundai Tucson do casal de São Paulo.

Casal é encontrado morto dentro de carro em posto de gasolina de SP Imagem: Reprodução/TV Globo

Defeitos mecânicos causados pela falta de manutenção do veículo também podem gerar o vazamento do gás. É o caso de furos ou corrosão no escapamento; conexões frouxas ou danificadas; problemas no conversor catalítico - responsável por converter gases nocivos em gases menos prejudiciais antes de serem liberados para o ambiente - e até mesmo no motor, que deixa de queimar completamente o combustível, aumentando a produção de monóxido de carbono.

O engenheiro mecânico André De Maria, do Autocentro Confiar, explica que o cofre do motor fica bem próximo da captação de ar do sistema de ar-condicionado, junto ao capô do veículo.

Ligar ar-condicionado com carro parado por longos períodos pode trazer risco de morte Imagem: Getty Images

"Se houver um vazamento, o ar-condicionado pode levar aquela atmosfera poluída para dentro do carro. Também há alguns espaços para a passagem de cabos no painel corta-fogo, que, se não estiverem bem vedados, como pode acontecer em carros mais rodados, podem permitir a passagem do ar contaminado", explica.