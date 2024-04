Audi Q8 e-tron: com novo nome, 1º elétrico da marca alemã ainda surpreende?

Ele mudou de nome, mas não de essência. O Audi e-tron, que inaugurou a linha de elétricos da montadora alemã, agora se chama Q8 e-tron e ganhou discretas alterações em sua nova linha. A principal novidade está na bateria, que apresenta uma melhora na eficiência que garante maior autonomia ao SUV.

Com preços que variam entre R$ 699.990 (Performance Black) a R$ 711.990 (Launch Edition - testada pela reportagem), o utilitário-esportivo ainda é uma boa opção para quem tem esse valor para gastar? É o que o UOL Carros mostra na avaliação abaixo.

Desvendando o Audi Q8 e-tron

Design: discreta atualização no visual futurista trouxe novo para-choque, com grade mais destacada e luz indireta na parte superior. Ele também estreia o novo logotipo da Audi, sem relevos. O que chama mais atenção, porém, são as câmeras no lugar do retrovisor - opcional de R$ 15 mil que demanda certa adaptação do motorista. Porta-malas é generoso, oferecendo 569 litros.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: destaque para painel de instrumentos configurável de 12,3 polegadas, central multimídia com espelhamento sem fios, piloto automático adaptativo, ar-condicionado de quatro zonas, carregador de celulares por indução, teto solar panorâmico e câmera 360º, além de bancos com aquecimento e massagem.

Segurança: pacote com indicador de pontos cegos, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro.

Vida a bordo: espaço é bastante confortável, tanto para os ocupantes da frente quanto para duas pessoas que viajam atrás, que também contam com comando e saída de ar-condicionado. Terceiro acento no banco traseiro pode ser substituído por porta-copos embutido. Silêncio na cabine impressiona e é outro ponto positivo.

Imagem: Divulgação

Desempenho: novidade é o motor traseiro projetado para maior eficiência, gerando mesmo torque com menos energia. O resultado final ainda é o mesmo, com 408 cv de potência e 67,7 kgfm de torque. Apesar das dimensões generosas, as respostas ao volante são suaves e o SUV esbanja vitalidade nas acelerações.

Consumo: conjunto de baterias cresceu de 95 kWh para 114 kWh, o que contribui para que o SUV atinja autonomia de até 413 km (ciclo urbano).