Gela muito? Van é flagrada com ar-condicionado doméstico adaptado no Rio

O vídeo viralizou na internet, mas há também um outro que flagra a van em um estacionamento, onde é possível ver o sistema com mais detalhe.

A van não é o primeiro veículo a ser visto com ar-condicionado doméstico nas ruas do Brasil, com outras vans tendo sido flagradas em anos passados, porém é o primeiro sistema que funciona com energia solar.

Confira:

- "E ainda deixou a janela aberta pra combater o aquecimento global?"



???? pic.twitter.com/785Psv9ORk -- DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) July 22, 2024

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.