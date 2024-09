Como funciona o suporte da KTO? Veja como entrar em contato

Onde fica o suporte da KTO no site?

Vale recapitular com detalhes o procedimento para entrar no suporte KTO. Se quiser entrar na Central de Ajuda, vá no rodapé do site e clique em “Contate-nos”, na aba “Suporte”. Em seguida, clique em “Central de Ajuda” para ter acesso a diversos artigos.

Se pretende enviar um email, basta mandar sua questão para suporte@kto.com. Para falar com o chat ao vivo, é necessário ter o seu registro e fazer o login na sua conta KTO. Depois, basta clicar no ícone ao lado do seu nome, no canto superior direito do site. Ao entrar, já terá acesso ao KTO suporte.

Encontre aqui onde fica o suporte da KTO Brasil Imagem: Adobe Stock / KTO

Redes Sociais da KTO Brasil: posso ser atendido?

Não é das missões mais fáceis ser atendido pela KTO nas suas redes sociais. Isto ocorre com quase todas as grandes empresas de apostas, que já possuem seus canais de contato bem definidos, utilizando as redes sociais apenas para divulgação e promoção de conteúdos.