Como é o suporte ao cliente Betsat e como ser atendido

Como acessar o suporte ao cliente da Betsat?

Como é o suporte da Betsat? Imagem: Adobe Stock / Betsat

O primeiro passo é te ajudar a localizar o suporte. E na Betsat você terá em todas as telas um balão amarelo no canto inferior direito da tela. Este será o principal canal para suporte.

Por mais que tenha no final da página o tópico Apoio, e logo abaixo Ajuda. No momento deste artigo, não havia página própria e o botão não funcionava, o que diminui a satisfação do usuário com o suporte e a confiança.

Contudo, ainda assim há o atendimento feito através do chat. Vamos ver como funciona?

Chat Betsat, 24 horas por dia