Cuiabá x Bahia: Palpites, estatísticas e escalações 30/11/2024

O Campeonato Brasileiro 2024 vive seus momentos finais. Restam apenas três rodadas para o encerramento da competição e a maioria das equipes precisa somar pontos para alcançar seus objetivos.

Apesar do confronto ter uma atmosfera de final para o Bahia, não vale muita coisa para o Cuiabá. Com 30 pontos, na penúltima posição do campeonato, o Dourado não tem mais chance alguma de sair do Z4. Por outro lado, o Tricolor almeja a tão sonhada vaga no principal torneio continental da América. Somando 47 pontos e na 8ª colocação, os baianos encaram este jogo como uma decisão.

Vale lembrar que, no atual cenário, o G6 passou para G7 após a conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo, e pode se tornar G8 caso o Botafogo seja campeão da Libertadores no mesmo dia desta partida.

Após estas informações iniciais, apresentamos alguns palpites para Cuiabá x Bahia.

Qual aposta em Cuiabá x Bahia vale mais a pena?

Este jogo, particularmente, tem alguns detalhes que chamam a atenção, principalmente quando observamos as perspectivas de cada equipe no campeonato. Sabemos que existem muitas casas de apostas com odds bem interessantes e, para facilitar a sua decisão, escolhemos três palpites bem interessantes para a partida em destaque.