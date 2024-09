Descubra como fazer seu cadastro e login na Betsat Brasil

Como se cadastrar na Betsat?

Para criar a sua conta é muito fácil. Mas se você encontrou alguma dificuldade, não tem problema. Aqui você vai saber todos os passos, vamos te guiar para você criar a sua conta na Betsat e poder usufruir das vantagens da plataforma.

O primeiro passo é localizar no site o botão “Cadastro”, ele está localizado no canto superior direito da página, com a cor azul. Clique nele para conseguir acessar os próximos passos.

Se cadastrar na Betsat é simples. Imagem: Adobe Stock / Betsat

Ao clicar, uma nova tela abrirá, com o pedido de preencher o seu CPF. Com a regulamentação da lei das bets, as plataformas têm acesso ao banco de dados do governo e com isso conseguem confirmar se você informou um CPF, Cadastro de Pessoa Física, válido e se ainda não foi usado em outra conta.