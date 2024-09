A geração acima dos 45 anos ressignificou o envelhecimento. Hoje, mulheres e homens chegam à maturidade pisando fundo no acelerador: cuidam do corpo, estão cheios de energia e não têm medo de mudar o rumo da vida ou da carreira.

No próximo sábado (28), a segunda edição do VivaBem no Seu Tempo reunirá convidados especiais para mostrar toda essa potência do público maduro e reforçar a importância de viver plenamente o agora.

Com entrada gratuita, o evento realizado em São Paulo será apresentado por Flávia Alessandra. A atriz terá conversas inspiradoras com Cláudia Raia, Jarbas Homem de Mello, Cláudia Ohana, Luciana Mello e Carmo Dalla Vecchia, pessoas que não se deixam limitar pela idade e estão constantemente em busca de uma versão melhor de si mesmo.

Além de acompanhar as entrevistas, o público presente terá um dia repleto de experiências para cuidar do corpo e da saúde, como aulas de ioga, teste de força, avaliação corporal, consultoria nutricional, massagem e muito mais.

VIVABEM NO SEU TEMPO

Data: 28/09

Início: 9h

Local: Casa de Cultura do Parque, em frente ao Villa-Lobos

Vá com roupas confortáveis e tênis para fazer as atividades

Use o cupom VivaBem_Publico para retirar aqui seu ingresso. A cobertura completa do VivaBem no Seu tempo estará disponível no Instagram, no canal do YouTube e no site de VivaBem. O evento tem patrocínio de POISE e apoio de Amanary SPA e UTreino.