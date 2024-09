A obesidade é uma doença crônica (não tem cura, mas pode ser controlada) que prejudica a qualidade de vida, aumenta o risco de morte precoce e favorece o desenvolvimento de diversas doenças, como diabetes, infarto, AVC e alguns tipos de câncer.

Para alertar a todos sobre os perigos dessa doença que cresce ano a ano, é preciso falar sobre o assunto sem preconceitos ou tabus, aprofundando as discussões sobre as raízes do problema —que são várias, não só a má alimentação e o sedentarismo, como muitos acham— e a necessidade de um tratamento com diferentes especialistas.

Essa é a proposta do evento Obesidade: da compreensão à ação, que será realizado por VivaBem, plataforma de saúde e bem-estar do UOL, no dia 17 de setembro. O encontro promoverá conversas com convidados especiais, como a atriz e humorista Cacau Protásio, e profissionais da saúde, que falarão sobre o impacto da doença e como mantê-la sob controle.

