Tem como colocar prótese de silicone na mama sem ficar com cicatriz?

Não. Para colocar uma prótese de silicone, é necessário um acesso à mama, e esse acesso é feito através de uma incisão, um pequeno corte. Esse corte pode ser feito no sulco abaixo da mama, na região em volta da aréola, e, eventualmente, na axila. A questão é que, seja onde for o corte, haverá cicatriz.

Não existe a possibilidade de criar um espaço na mama sem que haja uma via de acesso, ou seja, uma incisão, que vai causar uma cicatriz. Por outro lado, é importante salientar que as cicatrizes são bem pequenas, chegando a 3 ou 4 centímetros, no máximo.

Inclusive, o cirurgião plástico pode realizar o fechamento da pele com técnica intradérmica com fios absorvíveis, ou utilizar cola cirúrgica e géis.