Por que só algumas pessoas conseguem dobrar a língua?

Estudos sugerem que a herança genética é complexa, envolvendo múltiplos genes com efeitos pequenos. Além disso, a capacidade de dobrar a língua pode ser aprendida, indicando que fatores ambientais também desempenham um papel nessa habilidade.

Especialistas apontam que não parece haver uma vantagem evolutiva direta associada à capacidade de dobrar a língua, mas é apenas uma característica que indica como os corpos humanos podem ter características específicas e genéticas singulares complexas.

