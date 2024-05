Como ser feliz? 5 hábitos para conquistar a verdadeira felicidade

Fazer outras pessoas felizes é o que traz satisfação para Luiz Gaziri, autor dos livros "A Ciência da Felicidade" e "Os Sete Princípios da Felicidade".

"Uma das formas mais fáceis de ter emoções positivas é interagir com estranhos. Por isso, saio puxando papo com caixas de mercado, frentistas de posto, funcionários do clube que frequento, motoristas de Uber e recepcionistas de hotel, em todas as minhas andanças palestrando pelo Brasil. Tento fazer todo mundo que passa pelo meu dia expressar um sorriso e se sentir valorizado", relata.

Não é à toa que uma unanimidade entre os cientistas é a de que os relacionamentos são o maior preditor de felicidade. Por isso ficamos mais felizes quando ajudamos colegas no trabalho, expressamos nossa gratidão por quem nos apoia, interagimos com qualidade com nossos amigos e familiares e, inclusive, quando gastamos dinheiro com os outros.

Fazer as outras pessoas felizes é o que possibilita nossa felicidade individual. Luiz Gaziri

5. Mantenha a saúde mental em ordem